Es limiten les activitats turístiques i de lleure a la zona del Roc del Quer

Andorra la VellaGovern ha aprovat aquest dijous, a proposta del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, un decret per minimitzar i regular les activitats turístiques i de lleure que es poden fer a partir d’avui mateix a la zona del Roc del Quer de Canillo. El motiu és la constatació de la presència d’aus nidificants catalogades com a amenaçada i en perill d’extinció. En vista d’aquesta situació, l’objectiu és minimitzar el màxim possible totes aquelles activitats que puguin suposar una molèstia per a les aus nidificants, especialment en el període actual de reproducció i dependència dels polls.

D’aquesta manera, el decret tanca la pràctica a la via ferrada dels Racons, la via ferrada del roc del Quer (la directíssima) i la via ferrada de la canal de Mora, així com totes les variants existents fins al 30 de juny del 2024. Així mateix, es prohibeix sobrevolar amb aeronaus tripulades, no tripulades o pilotades remotament a la zona compresa entre el riu Valira d’Orient, la carretera CS-240, de Canillo a Ordino, el riu de Mereig i el riu de Montaup. Queden exclosos d’aquesta prohibició els vols d’emergència que requereixin l’ús de l’helicòpter per part del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments del Govern.

Finalment, les activitats turístiques organitzades al mirador del Roc del Quer cal que es facin prenent les mesures necessàries per evitar pertorbacions per part dels visitants al mirador amb l’objectiu de limitar el soroll excessiu a la zona de la plataforma.