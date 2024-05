El preu del metre quadrat a Escaldes ha augmentat un 53% des del 2019

Andorra la VellaAmb l’inici de 2024, les anàlisis mostren una tendència que sembla imparable. Segons les últimes dades d’idealista, el preu mitjà de les propietats a Andorra ha assolit els 4.582 euros/m². Aquest valor no sols representa un increment del 14,4% en comparació amb l’any anterior, sinó que també assenyala un augment acumulat del 47,2% des del 2019, evidenciant el dinamisme del sector. Així ho ha analitzat Expansión a través de dades d’Idealista.

Escaldes destaca com la parròquia amb el preu per metre quadrat més alt, amb un augment del 20,1% en un any i un 52,6% des del 2019. La Massana i Encamp també han experimentat un creixement significatiu. Sant Julià de Lòria ofereix preus més assequibles sense comprometre la qualitat de vida.

Malgrat un augment del 6,5% en l’oferta d’habitatges, hi ha una disminució acumulativa del 7,1% des del 2019, indicant una cautela post-pandèmia que està donant pas a una recuperació i un nou interès per la vida a Andorra. Sembla que el desig d’adquirir una propietat ha augmentat un 3,5% anualment i un sorprenent 159% des del 2019.