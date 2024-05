L'avió, el mitjà òptim per connectar Andorra amb el món

Andorra la VellaLa connexió aèria entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i Palma ha estat “un èxit” segons Govern, mentre que l’enllaç amb Madrid es consolida a poc a poc. Un cop posades en pràctica les dues destinacions, s’ha obert el debat sobre si la línia de Palma s’ha de mantenir indefinidament i, alhora, estudiar una nova connexió amb alguna altra destinació aeroportuària.

El consultor jurídic aeronàutic, escriptor i periodista especialitzat en temes aeris i marítims Javier Ortega Figueiral defensa que els vols amb Palma obren “un mercat absolutament interessant, tant en un sentit com en l'altre, és a dir, per la gent del país que vagi a les illes, perquè ara és una destinació a la qual es vola tot l'any, i sobretot per als balears interessats a descobrir una destinació nova” i atractiva com és Andorra. Ortega afegeix que per completar els primers compassos de l’aeroport ubicat a l’Alt Urgell també seria desitjable una tercera línia amb París, tant com a destinació d’interès per a les persones del país com per tractar-se d’un aeroport amb connexions internacionals de primer nivell.

L’expert opina que “la gent s'ha d’acostumar a l'aviació com a mitjà per entrar i sortir d'Andorra”, i afegeix que “una de les coses bones seria una segona destinació on es pogués fer un intercanvi de vols per anar a tot arreu d'Europa i del món”.

Madrid, Palma i París a banda, Ortega argumenta que Porto seria una altra destinació estratègica i interessant. “Em consta que hi ha estudis molt seriosos en aquest aspecte, s'ha parlat molt de Londres i de París. Crec que la tercera línia hauria de ser París i la quarta Porto, per la relació tan estreta que hi ha entre Andorra i Portugal”, afirma.