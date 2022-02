Trucades i SMS gratuïts entre Andorra i Ucraïna

Andorra la VellaAndorra Telecom ofereix comunicacions bilaterals gratuïtes entre el Principat i Ucraïna des del passat 24 de febrer, quan es va iniciar el conflicte entre el país de l'est d'Europa i Rússia, i, segons han informat a través d'un comunicat, la gratuïtat de les trucades i els SMS tindrà una durada indefinida, sempre depenent de l'evolució de la situació.

El portaveu de la companyia de telecomunicacions, Carles Casadevall, ha manifestat que "Andorra Telecom vol facilitar tant com sigui possible la comunicació dels residents al país amb els seus familiars o amics que estiguin a Ucraïna. És un moment molt delicat per a tothom qui tingui llaços amb aquest país i volem estar al seu costat en la mesura del possible". A més, des de l'antiga parapúblcia reiteren el suport a les persones afectades en "aquest moment tant delicat".