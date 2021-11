Ús obligatori del certificat covid a hostaleria, instal·lacions culturals, esportives, termals i residències

Andorra la VellaGovern ha decretat aquest dimecres noves mesures temporals -en principi per als propers 15 dies- que tenen relació amb l’ús del certificat covid, per mirar de reduir la transmissió del virus. S’aprova el control d’accés obligatori mitjançant paper o codi QR que acrediti la persona està vacunada, que s’ha recuperat de la malaltia o que certifiqui una prova diagnòstica negativa. Aquest certificat serà necessari per accedir a l’oci nocturn, bars, restaurants i cafeteries, activitats termals, instal·lacions culturals i esportives, sales de jocs, perruqueries i centres d’estètica, hotels i allotjaments turístics, residències assistides i sociosanitàries, centres de dia i cases pairals. També serà requerit per a esdeveniments exteriors de més de mil persones, i interiors, quan n’apleguin més d’un centenar.

El certificat covid serà d’ús opcional en esdeveniments esportius a interiors amb menys d’un centenar d’assistents. Per a la resta de sectors, activitats i establiments no caldrà cap control d’accés.

Entre les mesures temporals també hi ha afectació en els aforaments permesos, que es redueixen al 50% del total en parcs infantils interiors i al servei de tràmits de Govern. Es permet el 60% de l’aforament total dels locals d’oci nocturn i les sales de jocs recreatius i d’atzar. El 70% en activitats termals i balnearis i en actes culturals i esportius en interiors, i el 100% del total en els exteriors.

En bars i restaurants, el nombre màxim de persones que podran agrupar-se en una taula és de 10, en espais interiors, i 20 en exteriors. L’ús de la mascareta és obligatori excepte quan s’estigui menjant. En restaurants, el nombre màxim de 10 persones es pot augmentar si els assistents disposen d’un test ràpid d’antígens fet en les 12 hores prèvies a l’àpat. En l’oci nocturn, a banda del control d’accés obligatori amb el certificat covid, els participants hauran de disposar d’un test ràpid d’antígens negatiu realitzat durant les darreres 12 hores.

També es "prescriu" el teletreball. Pel que fa a les visites als centres sociosanitaris, a banda del control d'accés s'estableix que calgui fer-se un test d'antígens així com també en l'oci nocturn. En aquest cas concret, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que es poden fer a laboratoris, farmàcies o bé un autocontrol i en aquest sentit ha apel·lat a l"l'autoresponsabilitat" i el compromís de la ciutadania.

Per facilitar l’ús de les proves diagnòstiques s’amplia les casuístiques per a tests gratuïts: ho seran les proves quan s’hagin de fer per un control de contactes, per cribratges organitzats pel ministeri de Salut o per diagnòstic de casos per sospita d’infecció, encara que no es disposi de prescripció mèdica (això sí, hauran de passar mínim tres setmanes entre prova i prova). D’altra banda, el preu dels tests ràpids d’antígens es redueix a 5 euros i s’inclou la realització de la prova i el lliurament dels resultats.

Martínez Benazet ha volgut comparar la situació actual amb la que es vivia tot just un any enrere i ha destacat que hi ha "diferències notables" respecte a les limitacions arran de l'efecte de les vacunes. Ara, ha dit, hi ha "més llibertats" amb condicions de l'epidèmia similars.