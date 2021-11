Mor un home de 80 anys que tenia covid

Andorra la VellaGovern ha mostrat aquest dimecres els seus condols a família i amics de l’home de 80 anys que ha mort aquesta nit passada. La víctima estava infectat pel Sars-Cov-2, tot i que, segons ha explicat el ministre Martínez Benazet, “no tenia un quadre covid massa sever i també tenia altres patologies”. De tota manera, com que l’home tenia la malaltia computa com la víctima infectada número 131 des de l’inici de la pandèmia.

La pandèmia segueix viva i ho demostra la xifra de nous infectats que diàriament reporta Govern. En les darreres hores s’han diagnosticat 84 nous casos. Ara bé, tot i haver gairebé 600 casos actius per covid al país, aquesta quantitat no es tradueix, per la immunitat de grup, en un increment de la pressió sanitària. Andorra té aquest dimecres set pacients hospitalitzats a Meritxell, quatre a planta -dos dels quals tenen covid lleu i han ingressat per altres patologies tot i que ocupen un llit de l’àrea covid- i tres pacients que requereixen de ventilació mecànica.

Quant a les aules, hi ha 53 en vigilància activa, quatre en total i 49 en parcial i 31 en vigilància passiva. El titular de Salut ha subratllat els 58 casos que de moment s'han detectat al British College entre docents i alumnes.

Quant a la vacunació, ja s'han administrat 111.823 dosis, 55.349 de les quals primeres; 54.115 segones i 2.359 terceres. En aquest darrer cas cal destacar que són 1.074 més que dimarts. El percentatge de persones immunitzades amb les dues dosis és del 78,2%. En aquest sentit, el ministre ha manifestat que en països on la vacunació és més baixa l'índex de letalitat és "més elevat". També ha destacat que no s'ha constatat efectes greus importants.

Martínez Benazet ha valorat que estem davant una "onada molt important en casos" comparable amb la situació dels mesos de gener i febrer però "la gran diferència amb altres onades és la pressió sobre el sistema sanitari, que no és comparable amb el que tocaria per casos diagnosticats". Els indicadors de risc se situen de manera majoritària entre els nivells 2 i 3. La taxa de reproducció se situa en l'1,69 la qual cosa demostra l'acceleració dels casos de contagis.