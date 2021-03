La vacuna monodosi de Janssen es començarà a distribuir a Europa el 19 d'abril

BarcelonaLa vacuna de Janssen contra la Covid-19, elaborada per la multinacional Johnson & Johnson, es començarà a distribuir a Europa el 19 d'abril, segons afirma l'agència AFP. A diferència dels productes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca, el vaccí de Janssen s'administra en una sola dosi. Un altre avantatge és que es pot conservar a temperatures molt superiors a les necessàries per als fàrmacs dels seus competidors. Espanya ha de rebre un 10% dels 400 milions de dosis que la Unió Europea ha comprat a Janssen. La meitat han d'arribar d'aquí a final d'any, fet que significa que Espanya ha de poder disposar de 20 milions del quart vaccí contra la Covid-19 autoritzat per l'Agència Europea del Medicament.

Tal com es va saber a principi de mes, la farmacèutica catalana Reig Jofre té reservat el 80% de la producció de la nova planta a Sant Joan Despí (Barcelona) per fabricar la vacuna contra la Covid-19 de Janssen, segons va explicar el conseller delegat de l'empresa, Ignasi Biosca.