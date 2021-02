La vacuna de Pfizer redueix en el 94% els casos simptomàtics

Disponible en: cat

cast

LondresEls casos simptomàtics de Covid-19 cauen el 94% després de dues dosis de la vacuna de Pfizer, segons l’estudi més ampli fet fins ara, a partir de les dades obtingudes durant la campanya de vacunació que s'està duent a terme a Israel. L'anàlisi, feta per Clalit, el proveïdor sanitari més gran del país, demostra també que la vacuna és igual d’eficaç per a tots els grups d’edat. A més, els casos greus cauen el 92%.

Clalit va analitzar 1,2 milions de persones, 600.000 de les quals havien rebut ja les dues dosis i les altres 600.000 no. Segons Clalit, els participants a la mostra es van igualar a partir d'establir comparacions en l'estat de salut general, l'equiparació de les condicions del lloc de residència, el risc d'infecció i el risc de patir malalties greus. Tot i l'èxit desigual d'Israel en el combat contra la pandèmia, el desplegament del programa de vacunació és el més avançat del món, amb 74,43 dosis (almenys una) per cada 100 persones.

Malgrat això, en les últimes dues setmanes les autoritats israelianes s'han mostrat preocupades per l'abandonament progressiu dels joves del programa d'immunització. En aquest mateix període s'ha detectat un augment del percentatge de casos de joves que ingressen a les unitats de cures intensives. Cada vegada hi ha menys pacients grans, de més de 60 anys, i els que estan ingressats no estan vacunats.

En aquest sentit, investigadors de l’Institut de Ciències Weizmann, que han estat tabulant dades nacionals, van assegurar aquest diumenge que es va observar per primera vegada un fort descens de l’hospitalització i de malalties greus identificades amb anterioritat entre el primer grup d’edat que es va vacunar (de 60 anys o més) en comparació amb els que no, de 55 anys o menys. El ministre israelià de Salut, Yuli Edelstein, ha proposat, fins i tot, la prohibició que les persones que no s'hagin volgut vacunar no puguin tenir accés a botigues, centres comercials, restaurants i gimnasos. En les últimes 24 hores, Israel ha registrat 3.105 casos nous i 15 morts.

Arma electoral

Benjamin Netanyahu ha fet de la vacuna un pilar de la seva campanya per a les eleccions del 23 de març, les quartes que viurà Israel en dos anys, i a les quals s'enfrontarà com el primer ministre en actiu sotmès a un judici per corrupció en la història del país. El govern espera haver vacunat cinc milions de persones quan es posin les urnes, cosa que hauria de servir per reobrir l'economia, en un moment en què Europa i els Estats Units encara estaran sotmesos a fortes restriccions.

A diferència d'Europa, Israel no té problemes per abastir-se: primer, perquè va pagar les dosis de Pfizer a preu d'or (uns 51 euros, pels 12 que va pagar la UE) i segon, perquè ha arribat a un acord amb les farmacèutiques per compartir les dades mèdiques dels vacunats. El ministeri de Sanitat es defensa de les crítiques assegurant que només cedeix les dades anonimitzades, però el cas és que rebrà 10 milions de dosis de la vacuna de Pfizer, 6 milions de la de Moderna i una quantitat que no s'ha precisat de la d'AstraZeneca.