La vall més fotografiada

La cafeteria Bon Appetit de Carrefour-Andorra 2000 ha acollit, un any més, l'entrega de premis del 4t Concurs de fotografia "Descobreix la Vall del Madriu-Perafita-Claror". Un certamen que té per objectiu donar a conèixer la riquesa que conté aquesta vall declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO l'any 2004. La temàtica del concurs ha estat lliure a fi que els participants descobrissin i fessin conèixer, a través de les seves fotografies, l'important patrimoni natural i sobretot cultural d'aquest indret que abraça territori de quatre parròquies (Escaldes-Engordany, Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria).

El jurat del concurs ha estat l'encarregat d'escollir la primera i la segona fotografia guanyadora entre totes les presentades, mentre que la votació del tercer premi ha estat per votació a les xarxes socials. Els guanyadors han estat Eva Garcia amb la fotografia “Mirall Natural”, Mariona Moral amb “L’observador”,i el 3r premi se l’ha endut Sofia Ortun amb “El Somni de la Bruna”.

L'entrega de premis ha comptat amb la presència del president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez, el president del consell d'administració d'Andorra 2000, Marc Pintat, que han repartit, com a premi, un xec de 300 euros, un de 200 i un tercer de 100 euros. Tots ells gentilesa de Carrefour-Andorra 2000.

L’objectiu dels quatre comuns que integrem la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror és la protecció, la conservació i la difusió del extraordinari patrimoni de la vall. La organització d’aquest concurs ens permet complir amb aquest objectiu de difusió apropant aquest patrimoni a tota persona que hi participi, ja sigui amb les seves fotografies com amb les seves votacions a les xarxes socials.