Les variants brasilera i sud-africana també amenacen el retorn a la nova normalitat

Andorra la VellaVistes les dades difoses aquest dimecres pel Govern es pot concloure que Andorra ha superat la tercera onada de Covid-19 que resultava de l'increment de les interaccions durant les festes nadalenques. Tots els indicadors situen el país en una fase d'alerta 2, en la via per seguir flexibilitzant les mesures restrictives. Només un, els ingressos a la Unitat de Cures Intensives, segueix fase 4, però també amb una tendència, molt més lenta que la resta, a la millora. És probable que l'entrada, a principi d'any, de la variant britànica del coronavirus hagi frenat aquesta desescalada, però de moment no ha empitjorat la situació epidemiològica al país.

Les autoritats sanitàries adverteixen que aquesta soca acabarà sent predominant a tota Europa d'aquí un parell de setmanes. Caldrà esperar per veure si quan es doni aquesta circumstància es manté o no la tendència a la baixa de tots els indicadors. Avui, els percentatges que hi ha al país són d'un 65% del coronavirus provinent de Wuhan i un 35% restant de la variant anglesa. El ministre Benazet es mostra optimista i insisteix que el país resistirà bé la presència dominant de la mutació del virus i que de cara a l'estiu la situació serà la desitjada, amb més de la meitat del país immunitzada.

Sigui com sigui, Andorra afronta amb bones condicions l'arribada de dues variants noves del Sars Cov-2, que segons els experts són encara més contagioses: la brasilera i la sud-africana. A Catalunya ja s'han detectat els cinc primers casos sospitosos de contagi. El Banc de Sang i Teixits va comunicar aquest dimarts la seqüenciació parcial de dos casos que corresponien a un grup d’amics i familiars de sis persones. Si bé de moment les mostres no estan seqüenciades al 100%, la part analitzada fins ara té totes les mutacions concretes de la variant brasilera. Fins al cap de setmana no es podrà confirmar. A més, també s'han detectat dues infeccions més de la variant sud-africana, fet que eleva a tres els casos d'aquesta mutació.

Entre les incògnites que envolten aquestes dues noves variants, hi ha la de saber si podrien afavorir la reinfecció –hi ha estudis que apunten que podria afectar persones que ja han passat el virus– i si la vacunació podria no ser tan efectiva per controlar-la. A Catalunya temen que l'expansió de la variant britànica pel territori sigui la causant de l'aplanament de la corba de contagis, després de dies de decreixement. Aquesta expansió, a més de frenar la dinàmica positiva, agafa el país veí del sud amb les UCI encara plenes. És a dir, a diferència d'Andorra, Catalunya afronta amb una pressió hospitalària elevada l'expansió de la soca britànica i l'arribada de la sud-africana i la brasilera.

Per tot plegat, i a expenses de confirmar quina resistència ofereixen les noves variants a les vacunes, fa pensar que potser caldrà esperar unes setmanes més del previst per normalitzar la situació. A dia d'avui es pot concloure que Andorra ha neutralitzat els efectes de l'arribada de la soca britànica i que afronta amb bones condicions tant l'expansió d'aquesta variant com l'arribada imminent de les seves cosines brasilera i sud-africana.