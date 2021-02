Un 35% dels contagis d'Andorra són de la soca britànica

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha determinat aquest dimecres, després d'obtenir els resultats d'un estudi en aigües residuals, que un 65% dels contagis que es produeixen al país són pel coronavirus provinent de Wuhan, on se situa l'origen de la pandèmia, i que el 35% restant és causat per la soca britànica. Uns percentatges, ha afegit, que situen el Principat “en uns termes similars als de Catalunya”. En cap dels dos territoris, aquest alt percentatge vinculat a una soca que s'ha demostrat molt contagiosa no s'ha traduït en una increment de casos ni de pressió hospitalària.

El ministre ha posat l'exemple d'Olot, on aquesta variant britànica contagia el 80% de la població i on tampoc han augmentat, en comparació a la resta de territori, els contagis. Aquests fets fan que el Govern, segons ha dit Benazet, mantingui “un cert grau de tranquil·litat, perquè no sembla que hagi incrementat la transmissió del virus al país”.

Precisament, les dades difoses aquest dimecres refermen la tendència de les darreres setmanes d'anar reduint els casos registrats de Covid-19. Les darreres 24 hores s'han detectat 28 noves persones infectades i al país hi ha 410 casos actius. Només la Unitat de Cures Intensives manté una ocupació “preocupant” d'11 pacients, però amb una reducció dels ingressos que requereixen de ventilació mecànica.

Les flexibilitzacions entren a les residències

El consell de ministres ha modificat el decret que regula les mesures per fer front al SARS-CoV-2. En concret, ha flexibilitzat el règim de visites als centres sociosanitaris, on es tornen a permetre les visites a partir del cap de setmana i on s'autoritza les sortides als residents si van acompanyats. “Això és així per la tendència a la baixa dels contagis i perquè ja han rebut la segona dosi de la vacuna”, ha explicat Benazet.

Hi ha un augment, del 30% al 40%, de l'aforament en esdeveniments culturals. I també es demana que la música als establiments de restauració “només sigui per acompanyar. Que no promogui que s'hagi d'aixecar la veu. Que no els estimuli a cantar o a cridar”.

El ministre ha recordat que la resta de mesures segueixen vigents i ha al·ludit a les persones que fumen per recordar-los que no es pot fumar caminant pel carrer, perquè “representa un risc per a les persones que es creuen amb ells”.