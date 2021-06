Vivand i Meritxell s'omplen de figures de Disney i d'imatges de fauna autòctona

Andorra la Vella / Escaldes-EngordanyPle absolut d'autoritats en la inauguració aquest dimarts de dues exposicions a la zona de Vivand i de l'avinguda Meritxell –en concret, a la plaça de l'antiga Andorra Telecom d'Andorra la Vella– de deu figures de Disney i vint-i-dues imatges de National Geographic, dues mostres que estaven previstes per l'any passat, però que la pandèmia va provocar que s'haguessin de suspendre. Hi han assistit per part de l'executiu, el cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó; el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku; les cònsols majors d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Rosa Gili; l'explorer de National Geographic, Jaime Rojo, i el representant de Disney, Casimiro Romero.

"Anar de la mà de Disney i National Geographic és d'una solidesa inqüestionable, i que ens hagin triat és una gran cosa, ja que podem promocionar la marca Andorra a partir de la nostra fauna i natura en general a tots els turistes que esperem que aquest estiu desfilin amb massa però amb prudència i puguin conèixer una altra Andorra, ja que totes les Andorres són bones i s'han de conèixer", ha afirmat Xavier Espot. Segons el ministre Torres, "amb National Geographic hem volgut relacionar la imatge turística d'Andorra amb la natura, i amb Disney Andorra amb família, diversió i entreteniment; ja s'ha vist que la gent busca espais oberts i més naturals, i ens hem adonat que hi havia molta afluència de turistes que venien per visitar les nostres muntanyes i viure experiències envoltats de natura".

D'aquesta manera, a la plaça de l'antiga seu d'Andorra Telecom a Andorra la Vella s'han instal·lat un total d'onze monòlits que inclouen 22 fotografies de fauna i flora del país i que formen part del projecte Andorra al natural de National Geographic. Les imatges han estat realitzades i curosament seleccionades pel fotògraf Jaime Rojo i s'hi poden veure, a més de paisatges, espècies autòctones com el gall de bosc, la perdiu blanca, el cabirol, el mussol pirinenc, la marmota o el voltor comú, entre d'altres. "Volia trobar un ventall de personatges que fossin representatius de la fauna, que s'associen a diferents ecosistemes i que fossin molt carismàtics, i algunes són espècies que necessiten el fred de les muntanyes andorranes; de fet, teniu un conjunt de fauna molt icònic del món boreal però deslocalitzat al sud d'Europa, i això és el que fa únic Andorra", ha afirmat Jaime Rojo.

A més d’aquesta mostra, també s’ha inaugurat una altra exposició amb deu objectes icònics de gran format procedents de diferents pel·lícules de Disney, Marvel, Star Wars i Pixar col·locades al llarg de l'avinguda Carlemany. Les dues exposicions es podran visitar durant tot l’estiu als carrers més cèntrics de la vall central.