Una Andorra "de pel·lícula" amb Disney

Andorra la VellaAndorra Turisme ha presentat aquest dimarts la campanya de promoció turística de cara a aquest estiu i el proper hivern, amb la col·laboració de Disney i National Geographic, una iniciativa que compta amb un pressupost anual de 600.000 euros. En concret, des d'aquest dimarts mateix es podrà veure en diferents plataformes un espot de 30 segons amb Disney i Andorra com a protagonistes que pretén vendre el Principat com "una destinació de pel·lícula". Així mateix, i gràcies a National Geographic, també s'està preparant un documental sobre la fauna d'Andorra i un llibre.

El Principat ja col·labora amb Disney i National Geographic des de fa cinc i dos anys respectivament, però aquest estiu l'aposta es renova. "L'objectiu és promoure el turisme familiar i que es relacioni Andorra amb Disney, al mateix temps que expliquem la natura que ofereix el Principat amb National Geographic", ha explicat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, que aquest dimarts s'estrenava en el càrrec en un acte públic. Segons Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, "són dues marques 'premium' que poden conviure per presentar al món una destinació de pel·lícula i vacacional perquè tenim públics coincidents".

L'espot, que dura 30 segons, és una aposta novedosa de Disney, ja que combina l'aparició de personatges propis de la companyia amb paisatges del Principat, amb un format d'espot publicitari, però al mateix temps amb un relat similar a les seves peces de ficció habituals. "Ens agrada explicar històries a través de l'entrenteniment", ha explicat Casimiro Romero, director Adsales&Partnership Espanya i Portugal a The Walt Disney Company.

Per la banda del National Geographic, el documental que s'està preparant durarà 22 minuts i es tractarà d'un producte editorial de la marca que obrirà les portes d'Andorra arreu del món a través de la televisió. "Andorra té una història per explicar que és molt diferent del que s'ha explicat moltes vegades, i espero que aquest projecte hi contribueixi", ha afirmat Jaime Rojo, explorer del National Geographic. "El Principat és un lloc molt particular, ja que cada sortida al camp ha estat una sorpresa", ha explicat.

Aquest dimarts a la tarda tindrà lloc la inauguració de l'exposició de figures National Geographic i Disney al centre d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, com a complement a la presentació d'aquest matí i amb l'ànim de donar per començada la promoció d'aquesta temporada d'estiu a Andorra.