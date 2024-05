Accident d'un motorista de 35 anys a Erts

Andorra la VellaLa Policia d'Andorra ha informat sobre un accident entre un turisme i una motocicleta, tots dos amb matrícula andorrana, que ha tingut lloc a la carretera general 5, a l'altura d'Erts, aquest dissabte al vespre.

Segons els informes inicials, el conductor de la motocicleta, un home de 35 anys, ha resultat ferit en el xoc i ha estat traslladat amb urgència a l'hospital més proper per rebre atenció mèdica. Les autoritats estan investigant les circumstàncies de l'accident per esbrinar les causes exactes d'aquest sinistre.