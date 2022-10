Advertència per una falsa enquesta que suplanta Super U a Andorra per robar dades

Andorra la VellaCiutadans d'Andorra han estat rebent missatges de hackers que es fan passar per supermercat Super U on s'indica que es participarà en una enquesta on es poden guanyar els premis de Halloween. Es tracta d'un intent per robar les dades d'aquells que participin. En concret, el titular del missatge per captar l'atenció del qui el rep és "Regalo de Super U Halloween' i està escrit en castellà.