Cañada s'involucra en l'afer dels treballadors peruans

Andorra la VellaaEl raonador del ciutadà ha traslladat a fiscalia el cas dels treballadors peruans que suposadament han sofert abusos laborals en el sector de la construcció. Xavier Cañada, el raonador, ha insistit en la necessitat d'un canvi en les lleis i la normativa per abordar aquesta problemàtica. Cañada ha treballat especialment amb treballadors peruans acomiadats i amenaçats per una empresa intermediària amb la constructora.

Segons RTVA, el dossier està ara a les mans del ministeri públic, que té els recursos per investigar. El raonador ha constatat diversos abusos, com l'apropiació de diners i condicions laborals inadequades, que afecten la dignitat dels treballadors. A més, ha observat un patró: tots els treballadors afectats provenen de zones desfavorides del Perú i estan desesperats per cobrir les necessitats bàsiques de les seves famílies. L'associació de peruans ha aplaudit la iniciativa del raonador i estarà vigilant l'evolució del cas.