Detenen tres persones a Lleida amb tabac de contraban valorat en més 64.000 euros

La Guàrdia Civil va detenir aquest dijous tres persones a Lleida com a presumptes autors d'un delicte de contraban de tabac. Les detencions es van produir com a conseqüència de la inspecció a una furgoneta Volkswagen que utilitzaven els detinguts i que es trobava en una empresa de transport de paqueteria del polígon industrial el Segre de Lleida. A l'interior del vehicle, els agents hi van trobar 15.000 paquets de tabac ros de diverses marques de procedència extracomunitària, valorats en 64.592 euros.

Els detinguts són C.B.D., de 30 anys, J.A.M.M., de 43 anys, tots dos de nacionalitat espanyola i I.R.J., de 51 anys i nacionalitat anglesa. Segons apunten des de la Guàrdia Civil, els detinguts volien eludir el control fiscal facturant el tabac de contraban a través de l'empresa de paqueteria.

Per tot plegat, els tres homes van ser detinguts com a autors d'un presumpte delicte de contraban, i juntament amb el tabac decomissat i el vehicle seran posats a disposició del Jutjat de Guàrdia de Lleida.