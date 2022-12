Detenen a Barcelona un dels implicats en la trama Forex amb presència a Andorra

BarcelonaEls Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut un dels caps de la trama Forex d'estafes financeres amb ramificacions a Andorra. Malgrat que es tracta d'una afer d'àmbit mundial, al Principat el cas té nou investigats que residien en un xalet d'Andorra la Vella acusats d'impartir cursets, de forma fraudulenta, que ensenyaven a invertir en el mercat de divises internacional.

A mitjans del 2019, el Pablo no tenia por de deixar-se veure. Tenia 30 anys. Anava de jove brillant, de gran inversor amb una plataforma exitosa al darrere, Ever.fx. Feia formacions per YouTube i es movia per cercles exclusius. Per exemple, a la llotja del Ramón Sánchez Pizjuán, l'estadi del Sevilla Futbol Club. Allà va signar un patrocini amb el president del club, José Rico, per dues temporades. També es movia entre els velers de Mallorca, sobretot quan una de les seves webs, Axiance, va firmar un acord de patrocini amb el campionat d'Espanya de Vela. Ell és de Vigo, però des de fa un temps està instal·lat a Xipre. Últimament, no s'havia deixat veure per Espanya, però aquest dimecres va agafar un vol de Romania cap a Barcelona. Quan hi va aterrar a les 8 del matí, una munió de mossos d'esquadra i de guàrdies civils van pujar a l'avió i el van detenir.

Feia quatre anys que l'investigaven com un dels presumptes líders de la xarxa de brokers estafadors més gran detectada a Europa, que, entre altres productes i operacions fraudulentes, oferia falses criptomonedes. Els Mossos i la Guàrdia Civil van aconseguir desarticular-la fa dos mesos juntament amb set policies d'altres països. Amb uns guanys de 2.000 milions d'euros, es calcula que a Espanya han estafat desenes de milers de persones. I el Pablo era l'encarregat de gestionar les víctimes a l'Estat. "Era el cap operatiu", apunten fonts policials. Després de desmantellar tots els call center de països de l'est des d'on els estafadors trucaven a les víctimes oferint falses inversions, a la policia li faltava detenir tres membres de la cúpula de l'organització. El nucli el formaven cinc persones i el Pablo era una d'elles, així com un exassessor del ministeri de Defensa albanès.

¿Com un jove de Vigo va acabar sent un dels líders d'aquesta macroestafa? Aquesta és una de les preguntes que es fa la policia i que ara està intentant respondre. El Pablo ho controlava tot: parlava constantment amb els comissionistes i els captadors que portaven les víctimes cap a les webs fraudulentes. En total, els Mossos n'han comptat gairebé 500 i han creat un cercador perquè les víctimes les puguin consultar. A Espanya, la gent anava dirigida, sobretot, cap a Ever.fx, una plataforma que no necessitava gaires presentacions, després d'aparèixer als pantalons d'un dels principals equips de futbol d'Espanya. Primer, demanaven una inversió de 250 euros. Els diners pujaven i pujaven fins al dia que la víctima els volia treure. Llavors, baixaven i baixaven fins a zero. Ja eren a la butxaca dels estafadors, entre ells el Pablo, que no s'embrutava les mans fent trucades, però rebia un percentatge dels diners que havia posat cada víctima.

Quan els Mossos van desarticular l'estafa i Ever.fx va passar a tenir mala premsa, també va acabar el procés de maquillatge que el Pablo practicava per les xarxes socials. En el seu Linkedin ja no consta que hagi treballat per aquesta empresa i el Sevilla també ha esborrat els comunicats que va fer en el seu dia. Avui el Pablo ja ha declarat davant dels jutjats. Els últims mesos havia estat invisible per als investigadors, però de sobte els va arribar l'alerta que es dirigia en avió a Barcelona. Encara no saben per què venia, però la principal hipòtesi és que volgués passar les festes amb la seva família. Després de capturar un dels criminals més buscats del país, fonts policials no dubten a qualificar la detenció de "regal de Nadal". La investigació, però, continua. El cas ha fet replantejar els mètodes de treball a la mateixa policia: no n'hi havia prou amb tècniques clàssiques com les escoltes o els seguiments, calia reinventar-se en el món de la tecnologia. Gràcies a això, tal com va explicar l'ARA, han creat un programari que pot revolucionar les investigacions policials. És un llapis de memòria que busca, troba i emmagatzema tota aquella informació que se li ha demanat. De fet, ja està sent una eina clau en la investigació d'aquest cas.