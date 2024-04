Emili Campos va presentar un testament per evitar el desnonament de Callaueta

Andorra la VellaL'advocat dels germans de Callaueta que van ser desnonats va intentar aturar aquesta situació. La seva teoria és que l'home que havia instat el procediment no era el real propietari i per tant no podia engegar aquesta acció. El lletrat Emili Campos ja ho havia intentat un primer cop, però va ser desestimat. Llavors va utilitzar la fórmula del recurs de reposició. El va plantejar perquè aportava el testament del pare de l'home on s'establia que era la dona i mare qui constava com a usufructuària. En aquesta línia, Campos sostenia que la dona era l'única legitimada per haver impulsat el procés per fer fora els germans no tindria cap tipus de legitimitat per tal d’instar els germans a marxar.

El Tribunal va rebutjar el recurs de reposició. La sentència considera que els arguments eren els mateixos que en la causa original que no havia estat acceptada. El fet que aportés la prova física del testament, que en la primera ocasió no havia fet, era només un dels arguments pels quals s'havia tombat la primera acció legal. Per tant, la resolució continuava sent en el mateix sentit i no es va acceptar el recurs de reposició.