Enxampen a un resident conduint a 200 km/h a l'Arieja

Andorra la VellaUn home d'uns 60 anys va ser controlat al volant perquè va assolir velocitats d'uns 200 km/h a l'Arieja el passat dissabte. Per aquesta raó, les autoritats franceses li van retirar el permís de conduir, segons explica el mitjà francès La Dépêche.

L'home conduir un Audi Vermell. Circulava per la carretera nacional 20 i es dirigia cap Andorra, on resideix. Posteriorment, va ser enxampat pels gendarmes a 200 km/h, quan el límit legal era de 110 km/h. Li van retirar el carnet i li van requisar el cotxe. A partir d'ara, l'expedient es troba en mans de la prefectura i del fiscal de la República de Foix, per tal de decidir sobre les sancions finals que es prendran contra l'home.