La Guàrdia Civil desarticula un grup narco que enviava marihuana falsejant el nom d'una empresa d'Andorra

ValènciaLa Guàrdia Civil ha intervingut prop de 22 tones de marihuana empaquetada i envasada en diferents formes de presentació una nau de Quatretonda (València) i ha detingut de nou al gerent de l’empresa. L’arrest i la confiscació de l’estupefaent s’ha produït en el marc de l’operació ‘Jardines’. La Guàrdia Civil també va poder comprovar que s’utilitzava el nom d’una empresa autoritzada, amb seu a Andorra, per a realitzar els enviaments, falsificant la signatura del titular d’aquesta empresa, fet que va ser denunciat pel gerent de la mateixa en la Guàrdia Civil de Girona.

La primera intervenció es va produir el passat 21 d’octubre, quan la Guàrdia Civil va practicar diverses entrades i registres a Quatretonda on s’estaven emmagatzemant, per a la seva neteja, empaquetat i envasament gran quantitat de cabdells de marihuana, camuflant-los com a cànem industrial. En aquesta ocasió, els agents es van confiscar de 32 tones de marihuana i van detenir a 20 persones, entre les quals es trobava el gerent i CEO de l’empresa.

De les recerques practicades per la Guàrdia Civil es va poder constatar que l’operativa dels responsables de l’empresa consistia en el fet que els responsables gestionaven diferents plantacions per tot el territori nacional camuflant-lo com a cànem industrial per a, una vegada recol·lectat, traslladar-ho a la nau de Quatretonda, on després d’un procés de neteja obtenien els cabdells.

Després, aquests eren envasats i distribuïts tant a nivell nacional com internacional, no constant en cap moment que la fi hagués estat l’obtenció de fibra o altres productes extrets del cànem industrial. De fet, de les mostres obtingudes de la mercaderia intervinguda, es va constatar que els nivells de THC superaven àmpliament els permesos per la Llei.

Una vegada finalitzada la primera fase, la Guàrdia Civil va continuar amb les indagacions, comprovant que els responsables de l’empresa havien reprès la seva activitat il·legal, localitzant dues noves naus a Quatretonda, on haurien tornat a exercir l’activitat d’emmagatzemat, envasat, distribució i comercialització de cabdells de marihuana. Així mateix, dins dels enviaments postals de cabdells que realitzava, afegia un document fals en el qual feia constar que aquest enviament estava autoritzat per una unitat concreta de la Guàrdia Civil.

Davant aquest nou avanç en la recerca, el passat dia 23 de novembre es va procedir a l’entrada i registre de la nova nau, on es va confirmar que s’estava exercint de nou l’activitat il·legal. Allí, els agents van intervenir gairebé 22 tones de marihuana en diferents formes de presentació, inclosos els cabdells, que ja estaven empaquetats i envasats per a la seva comercialització.

La Guàrdia Civil, a més de confiscar l’estupefaent, va tornar a detenir al CEO de l’empresa, un home de 43 anys. L’home ja ha estat posat a disposició judicial en el Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 d’Almagro (Ciudad Real