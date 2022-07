Un home de 35 anys pateix una fractura a l'esquena en un accident laboral a Soldeu

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 7 de juliol de 2012, va ser notícia...

Un home de 35 anys ha patit aquest dissabte un accident laboral al camp de golf que hi ha al Pla dels Espiolets a Soldeu. La víctima ha caigut de la màquina on estava treballant, segons han indicat els Bombers a l'ANA. El ferit ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell a les 12.15 hores, on se li ha diagnosticat una fractura en una vèrtebra de la columna. Segons ha explicat el cap de guàrdia del centre, l'home està ingressat i es troba estable però, a l'espera que potser hagi de ser intervingut quirúrgicament.

A banda de l'accident laboral a Soldeu, els bombers han hagut de fer tres rescats més durant aquest divendres a la nit i aquest dissabte al matí, tots ells relacionats amb els esportistes que participen a la prova de la Ronda dels Cims de l'Ultra Trail.

A les 20.53 hores d'aquest divendres els Bombers han rescatat un corredor a l'Estany Negre del Comapedrosa que s'ha lesionat amb un tall als bessons. A les 23.10 hores han fet una segona sortida al refugi del Comapedrosa, on un esportista ha patit una indisposició i a les 15.05 d'aquest dissabte un altre participant a la Ronda dels Cims ha hagut de ser evacuat també per una indisposició. Tots ells han estat traslladats en helicòpter a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d'on el cap de guàrdia ha informat que el seu estat de salut és favorable.