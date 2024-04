Intents de 'phishing' suplantant el Govern i el SAAS

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, la policia ha informat que s’està duent a terme una campanya de phishing, és a dir, s’estan aplicant tècniques que tenen per objectiu enganyar una persona fent-se passar per una persona, empresa o servei de confiança per manipular-la i provocar que faci accions que no hauria de realitzar. Des del cos d’ordre recorden que cal desconfiar d’aquest tipus de missatges, especialment si ofereixen productes gratuïts.