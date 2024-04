La justícia eximeix de responsabilitat una dona després d'enviar centenars de missatges amenaçadors

Andorra la VellaUna dona va enviar nombrosos missatges amenaçadors a una consulta mèdica destinats a una doctora i la secretaria. L'estil dels missatges inicialment ja era amenaçador: 'tens els dies comptats' o 'hi ha un mocador de color negre a un creuament a Les Bons, Encamp i que aquest significa la mort'. La dona va enviar centenars de missatges que van crear por i angoixa a les víctimes. El nivell d'amenaça i insults dels missatges va anar in crescendo.

"Eres una ugran puta XXX ojala que te quemaran, no mereces estar viva". "puta, más que puta XXX, no mereces estar viva". "XXX filla de puta tortillera de mierdaojalá te mueras con el càncer que tienes". "poqué no te tiras del puente XXX eres una puta, la lejia te la bebes tuç. "Si es la X de ja de jugar conmigo eh, porque al final no sé si te van a matar eh, así de claro te lo digo. Porca!, Deja de jugar conmigo tu eh, a vale". "Te estás pasando mucho tu eh, no sé qué va a pasar contigo i la doctora, deja de jugar eh, porqué..., ya te estás pasando mucho de la Cuerda tu eh, solo digoeso -"Porque has cogido mucha confianza conmigo y te la voy a cortar enseguida a ti y a la doctora, eh, deja de jugar, te hacen la vida imposible, te la haces tu hija de puta la vida imposible, deja de venir al portal eh porqué la cosa pinta negra eh, y si no voy a la consulta es porqué hay gente porqué si no ya te mataba, de acuerdo hija de puta? Deja de jugar a la ruleta porqué estás jugando mucho, a la ruleta tú y la doctora, eh, ah vale." -"Si eres la puta de la X deja de jugar conmigo hija de puta porqué eres una puta. Al final te voy a matar eh, porqué estás jugando mucho conmigo eh, eres una hija de puta (...) la cruz de tu hijo X que te mueras, de acuerdo?!, no hubieras tenido que nacer, deja de jugar conmigo aquí en el portal (...) y tu XXX igual eh, porqué te corto ya la lengua y lo quesea, de acuerdo hija de puta?!, ah vale".

Les afectades van manifestar no voler fer cap reclamació, únicament sol·licitant que se l'imposés a l'encausada una ordre de prohibició d'entrar en contacte amb elles. Es va diagnosticar que la dona de les amenaces es trobava 'desajustada' pel procés psicòtic paranoide que presenta. Té una psicosi paranoide que requereix un tractament farmacològic neurolèptic i un seguiment i control, probablement de per vida. Les infraccions que se li imputen tenen una relació evident amb la seva malaltia psicòtica, no tenint consciència de la realitat i de l'adequació dels seus actes ni en el moment dels fets ni en l'actualitat. La Batllia va concloure que no té capacitat per entendre la licitud o il·licitud dels actes. S'ha aplicat l'eximent criminal de "cometre la infracció penal no podent comprendre la il·licitud del fet, o actuar d'acord amb aquesta comprensió, per raó de qualsevol anomalia o alteració mental".

Per la seva condició, la dona va ser eximida de responsabilitat penal. Se l'ha 'condemnat' per les amenaces a una mesura de seguretat consistent en un tractament psiquiàtric durant deu mesos i la prohibició de contactar amb les víctimes durant dos anys.