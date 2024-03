La Kings League aprofita el 'Cas Grefg-Padrina' per promocionar un partit

Andorra la VellaEn una jornada marcada per l’emoció i la rivalitat a la Kings League, la competició de futbol sala entre equips de creadors de contingut, una polèmica extraesportiva ha acaparat l’atenció dels seguidors. L’enfrontament entre l’equip d”Aniquiladors‘, liderat pel mexicà Juan Güarnizo, i l’equip de ‘Saiyans’, presidit pel popular streamer TheGrefg, va prendre un gir inesperat quan es va fer pública la sentència del Tribunal Superior relacionada amb un fallit desnonament a Andorra.

La resolució del tribunal va desestimar el desallotjament de l'àvia d'un dels pisos d'un edifici propietat de TheGrefg, desencadenant un rebombori mediàtic. La situació no va passar desapercebuda pels jugadors i seguidors de la Kings League, qui van veure en això una oportunitat per desviar l'atenció cap al personal en lloc de l'esportiu.

Màrqueting o apatia?

L'equip d''Aniquiladors', aprofitant la controvèrsia, va publicar a les xarxes socials un missatge burleta donant la benvinguda a la padrina com si hagués fitxat pel seu equip. "BENVINGUDA, AVIA ANDORRANA! 💪👵❤️🤍", van escriure, generant una onada de reaccions en línia.

La resposta de TheGrefg no es va fer esperar. En un to bromista, va expressar: "Si demà guanyem, l'àvia es muda. Partit històric, no us ho perdeu". Les seves paraules van reflectir la intensitat competitiva i la determinació del seu equip per aconseguir la victòria, malgrat la distracció generada per la controvèrsia.