L'actor Bernard Hill mor als 79 anys, conegut per actuar a 'El Senyor dels Anells' i 'Titanic'

Andorra la VellaEl reconegut actor britànic Bernard Hill, conegut per les seves actuacions a ‘Titanic’ i ‘El senyor dels anells’, ha mort a l’edat de 79 anys, segons ha confirmat el seu agent, Lou Coulson, a la BBC News. Hill va començar la seva carrera a l’escena i va guanyar fama amb el seu paper a ‘The Black Stuff’, interpretant a Yosser Hughes. Va continuar amb èxits tant al Regne Unit com als Estats Units, destacant-se com a capità Edward Smith a ‘Titanic’ i com a rei Théoden a ‘El senyor dels anells’.