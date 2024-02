L'acusen de desobediència per saltar-se un control policial i al·lega que anava tan begut que no va adonar-se

Andorra la VellaLa policia estava fent un control a la rotonda d'Aixovall i un dels vehicles als quals van instar que s'aturés va continuar la marxa. El conductor, però, anava molt lent i després de saltar-se el control no va accelerar. Es calcula que circulava a vint per hora. Els agents van iniciar una 'persecució' que va durar només cent metres per la parsimònia del 'perseguit'. Quan el van aturar, els policies van notar que l'home no anava gaire fi. L'alcoholímetre va marcar 2 grams d'alcohol per litre de sang. Noi es va assabentar que l'estaven fent aturar.

L'home, però, es va trobar amb un problema pitjor que els 16 mesos de carnet retirat per l'alcoholèmia positiva. La fiscalia l'acusava d'un delicte de desobediència a l'autoritat. L'home al·legava que ni els havia vist (tenint en compte l'alcohol que portava en sang) i que en cap cas volia fugir. La Justícia li ha donat la raó perquè no tindria cap sentit saltar-se un control i intentar escapar dels policies a 20 per hora.