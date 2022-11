Repunt de casos de 'sextorsions'

Andorra la VellaLa policia ha detectat les darreres setmanes un repunt de sextorsions, xantatges que consisteixen a amenaçar la víctima amb la publicació i difusió de vídeos o fotografies seves amb contingut íntim si no paga la quantitat de diners que se li demana.

Els afectats acostumen a ser homes a qui els extorsionadors han contactat a través de xarxes socials amb un perfil fals. Es fan passar per una dona, modifiquen fotografies, s’inventen una història que pugui servir d’esquer i inicien una conversa amb to amistós per anar guanyant confiança. Un cop ho aconsegueixen, fan el salt a una altra plataforma per intercanviar arxius o realitzar una videotrucada amb contingut sexual que, a més, no és real. Sol ser un vídeo enregistrat i, perquè no es noti, asseguren que hi ha un problema amb el so per evitar possibles respostes incoherents que descobreixin l’engany.

Un cop han obtingut imatges que puguin comprometre la víctima, comença l’extorsió. En els casos que ha tractat la policia, s’havien demanat entre 1.000 i 6.000 euros. Però pagar no és garantia que el xantatge acabi. Per aquest motiu, la policia aconsella no fer-ho i posar el cas en coneixement dels agents. Sovint, els afectats no volen denunciar per vergonya, però, tot i no fer-ho, la policia els pot assessorar, asseguren.

Per evitar ser víctima d’aquest tipus d’extorsions, des del cos s’insisteix en la importància de prendre consciència dels perills d’internet. En aquest sentit, recomana no fer-se fotografies íntimes ni compartir-les, verificar les identitats de les persones amb qui ens relacionem a les xarxes socials, sospitar si algú que no coneixem de res ens envia un missatge privat i desconfiar si, a més, ens fa peticions amb contingut íntim a través de la pantalla. Un altre element de protecció indispensable és tenir ben configurada la privadesa a les xarxes socials amb perfils tancats, acceptant només amistats o seguidors coneguts i amagant els contactes per tal que no siguin visibles per tothom.

A part dels problemes que pot ocasionar compartir imatges de caràcter sexual per internet, es recorda que la víctima deixa de tenir el control sobre les fotos i els vídeos, i no sap on poden arribar a parar ni quin ús se’n pot arribar a fer. La policia també remarca que publicar o difondre imatges d’aquest tipus és un delicte greu, encara que no es coneguin les persones que hi apareixen.

A l'últim, es recomana contactar la policia a detec2@policia.ad si s'és víctima de sextorsió.