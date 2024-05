La 'Trampa del Fill' ascendeix a 42 casos

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat la xifra de 42 persones afectades que han ficat una denúncia per la polèmica 'Trampa del Fill', a la Clau d'ATV. Una praxi que fan per alguns propietaris per fer fora als llogaters, dient que necessiten l’habitatge per a un parent proper i així evitar les pròrrogues al lloguer i poder rescindir el contracte.

Marsol ha confirmat que l'executiu està treballant en matèria d'habitatge i ha subratllat l’actitud proactiva del govern en la construcció d’habitatges assequibles. L’ambició de l’Executiu és impulsar endavant, amb l’objectiu de concloure el mandat amb un total de 500 habitatges assequibles en el sector públic.