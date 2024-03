7 cuiners Michelin prepararan l'Snow Club Gourmet de Grandvalira a L'Abarset

Andorra la VellaL'Snow Club Gourmet de Grandvalira organitzarà un esdeveniment gastronòmic sense precedents a L'Abarset, situat a Andorra, que reunirà 7 restaurants guardonats amb estrelles Michelin d'Andorra i Espanya. Aquest esdeveniment de gran envergadura té com a objectiu principal impulsar la candidatura d'Andorra per a l'organització dels Campionats del Món de 2029, un esdeveniment esportiu d'una magnitud sense precedents als Pirineus.

Els fogons de L'Abarset seran el punt de trobada dels millors talents culinaris, amb la participació de chefs reconeguts com Jordi Grau de Ibaya* (Andorra), Aleix Bravo d'Alkimia* (Barcelona), Iñaki Aldrey d'Atempo* (Barcelona), Xune Andrade de Monte* (Astúries), Cebo* (Madrid), Juan Sahuquillo d'Oba* (Madrid) i Vicky Sevilla d'Arrels* (València). A més, el xef local de L'Abarset, Juan Antonio Campoy, també tindrà un paper destacat en aquesta experiència gastronòmica única.

Segons LugaresDeNieve val la pena destacar que els restaurants Monte i Oba, a més d'ostentar l'estrella Michelin, han estat reconeguts amb l'estrella verda de Michelin per la seva aposta per la sostenibilitat i la gestió responsable dels recursos. Aquest esdeveniment coincideix amb el moment crucial de la candidatura d'Andorra per als Campionats del Món de 2029, reforçant així els valors de l'emprenedoria, la innovació i la sostenibilitat que comparteixen aquests restaurants i la candidatura d'Andorra 2029.