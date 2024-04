Furta una targeta i realitza una tretzena de pagaments

Andorra la VellaUna dona va denunciar a la policia que li estaven arribant càrrecs a la seva targeta de crèdit que ella no havia fet. Hi havia una tretzena de pagaments i la policia es va desplaçar als establiments on s'havien realitzat les compres. Concretament, es tractava del restaurant Gaspar de la Massana, la benzinera Elf d'Ordino i en diferents supermercats. En total, la despesa havia estat de 132 euros.

Els agents van demanar consultar les càmeres de seguretat dels establiments. No va haver massa feina d'investigació per identificar l'autor de l'ús fraudulent perquè les hores dels pagaments amb la targeta coincidien amb el mateix home en els establiments concernits.

La dona afectada no va reclamar cap quantitat perquè l'asseguradora ja havia cobert el forat. Va ser condemnat a 45 dies de presó condicional que no complirà sempre i quan no torni a delinquir en dos anys.