Activat l'avís groc per vent violent i pluges

Andorra la VellaTal com va alertar aquest divendres el Servei Meteorològic Nacional, s'ha activat l'avís groc per vent a tot el país, que quedarà desactivat a les 21 hores, i l'alerta per acumulació de precipitacions, que acabarà a mitjanit. Pel que fa a la previsió del dissabte, expliquen que el descens de latitud d'una pertorbació atlàntica per l'oest de la Península afectarà Andorra amb un flux de sud-oest que deixarà precipitacions generalitzades. Al vespre s'espera momentàniament la màxima intensitat de precipitació i no es descarta sentir algun tro. La cota de neu al matí se situarà al voltant dels 2.100 metres, igual que a la tarda i als 2.000 a la nit.

S'espera que el diumenge es repeteixi el mateix patró: pluges generalitzades, tot i que menys intenses que les del dissabte. La cota de neu passarà dels 2.100 metres al matí i a la tarda als 2.300 a la nit. El dilluns es mantindrien les precipitacions, tot i que encara més febles. La cota de neu se situarà als 2.500 al matí, pujarà als 2.800 a la tarda i tornarà a baixar als 2.500 a la nit.