Unes 700 persones degusten caragols i cervesa a la festa gastronòmica d'Encamp

Més de 700 persones han participat en l'acte central de la festa gastronòmica d'Encamp, el dinar popular on s'han pogut degustar, a un preu de 5 euros, caragols acompanyats amb botifarra i seques, i amb la cervesa com a beguda. La consellera de Cultura, Olga Areny, ha indicat que el dinar s'ha fet finalment al Complex Esportiu i Sociocultural per l'amenaça de pluja, i que els actes de la festa gastronòmica, que compta amb la col·laboració dels responsables de l'Aplec del Caragol de Lleida, estan funcionant molt bé.

La consellera de Cultura, Olga Areny, ha dit que un any més, la gent ha respost molt bé a la tradicional caragolada, que enguany s'ha decidit ampliar amb més activitats al seu voltant i comptar amb la col·laboració de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol de Lleida, que s'han encarregat de l'àpat. Areny també ha destacat la important participació a les activitats infantils del matí, que han tingut com a protagonista la cursa de caragols, i ha emplaçat els assistents a gaudir de la Festa de la Cervesa que tindrà lloc aquest dissabte a la nit.