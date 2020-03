Èxit de participació per iniciar el projecte educatiu de la Fundació ONCA

La Cia Com Sona? ha tornat aquest dissabte a Andorra per iniciar el projecte educatiu de la Fundació ONCA i ho ha fet amb un èxit rotund. El Teatre Comunal d'Andorra la Vella ha acollit aquesta tarda la representació de l'espectacle 'Kaixes', una actuació de petit format a càrrec dels músics Oriol Aguilar i Elena Pereta adreçada a infants d'entre zero i sis anys. Una mostra de la bona acollida per part del públic ha estat que els assistents, de manera anticipada, van comprar gairebé la totalitat de les entrades superant així les 240 localitats.

Durant l'actuació, ha estat la música l'element que ha actuat com a eix vertebrador amb un repertori que ha basculat entre la música popular i la cançó d'autor, és a dir, interpretacions que s'han dissenyat exclusivament per aquesta representació.

Aguilar ha reconegut que, tal com el seu propi nom indica, les caixes són "les protagonistes" de l'actuació. A través d'elles els assistents han pogut descobrir els objectes que amaguen, han vist com es movien i, fins i tot, han "evocat alguna cançó". Per la seva banda, els músics han interpretat peces amb instruments com la guitarra elèctrica, el contrabaix, la flauta travessera, l'ukelele i, a més, han fet d'actors per tal de transmetre emocions als més petits gràcies al moviment i les expressions del cos.

Els infants han estat en tot moment espectadors, tot i que en algunes ocasions els intèrprets han baixat a platea per interactuar amb ells. En aquest sentit, Aguilar ha reconegut la importància que els pares contribueixin a cantar cançons populars amb ells per tal de crear un clima encara més distès entre els infants.