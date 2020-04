Missatge d’esperança des de Notre-Dame

Un any després de l'incendi que va devastar la catedral francesa de Notre-Dame, l'arquebisbe de París, Michel Aupetit, ha oficiat una eucaristia a porta tancada en la qual ha enviat un missatge d'esperança enmig de la pandèmia per coronavirus que afecta a tot el món.

L'arquebisbe, que ha entrat al temple amb casc per motius de seguretat, ha iniciat la cerimònia venerant la Santa Corona d'Espines, una de les relíquies que es van salvar en l'incendi del 15 d'abril de 2019. En l'homilia, Aupetit ha destacat que "avui estem en aquesta catedral, mig esfondrada, per dir que la vida sempre estarà present", i ha recordat que el món sencer es veu afectat per una pandèmia "que sembra la mort i ens paralitza".