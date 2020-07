Recorregut per l'art a través dels vinils, al CAEE

Un recorregut per l'art a través de les portades dels discos. Aquesta és la proposta que aterra al Centre d'art d'Escaldes-Engordany des d'aquest divendres. 'Art en el vinil. Portades d'artistes', és una mostra de com els artistes van plasmar el seu art en un producte comercial com són els vinils i com amb el pas dels anys aquesta expressió artística va anar guanyant importància. A l'exposició, que es podrà visitar fins al 26 de setembre, es poden veure obres de pintors com Picasso, Miró o Dalí, Andy Warhol o Basquiat, però també de fotògrafs com Richard Avedon i també de dissenyadors i il·lustradors.

El comissari de la mostra, Antonio Lafuente, i un col·leccionista, Eduardo Luján, van tenir la idea de tirar endavant aquesta exposició amb material que els dos tenien i el resultat va ser una mostra que es va poder veure per primera vegada a Màlaga el 2018. La mostra il·lustra com les portades van anar agafant importància quan els "músics van imposar el seu criteri" i van començar a escollir quina volien que fos la imatge que sortia als discos, una reivindicació que va culminar amb la Movida, on no hi havia "cap portada que no decidissin els músics", i alguns, com Manolo García, fins i tot en van fer ells algunes.

L'exposició vol ser una mena de reivindicació d'aquests artistes, ja que "si fos per les companyies de discos, ni el nom surt" de qui està al darrere de l'obra. I això malgrat que "no hi ha hagut mai una explosió de creativitat en un producte comercial com amb els discos", reivindica Lafuente, que a la mostra plasma, fins i tot, portades que ell ha imaginat per a diferents vinils. "El vinil ha sobreviscut al CD, abans la gent se'n desprenia i ara els músics el reivindiquen", destaca orgullós, incidint en el fet que això garanteix que aquest format "se salvarà" gràcies a aquest nou moviment.

Entre les portades més antigues que es poden veure, una del 1942 d'Alex Steinweiss, que va convèncer la discogràfica Columbia que els vinils tinguessin una imatge, ja que abans només estaven dins un sobre de cartró, sense cap il·lustració. I des d'aquesta portada es pot 'viatjar' fins als anys 90, recorrent diferents estils artístics. Moltes de les imatges que es poden veure segur que sonaran als espectadors, com la mítica del plàtan que Warhol va fer per a The Velvet Underground. I també hi ha anècdotes, com la imatge que van 'robar' a Nazario per il·lustrar un disc de Lou Reed.