Aforament complet per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç

Andorra la VellaL’observació de la pluja d’estels del 12 d’agost ha esdevingut ja una activitat clàssica i molt popular de les Nits d’estiu a Engolasters. Un any mes, FEDA Cultura organitza aquesta proposta amb els astrònoms del Parc Astronòmic Montsec per guiar els participants en una observació habitual per aquestes dates.

Les Llàgrimes de Sant Llorenç també són conegudes com els Perseids, per la seva posició al cel, en referència a la constel·lació de Perseu. Es tracta en realitat d’una pluja de meteors de la cua de pols còsmica del cometa Swift Tuttle, que es pot veure des de mitjans de juliol, però que té l’apogeu el 12 d’agost amb fins a 100 meteors per hora, segons l’any.

Abans de l’observació, els assistents gaudiran de la visita inèdita al camí que s’està oferint en les diferents activitats programes aquestes Nits d’estiu als museus. L’hora de trobada és a dos quarts de deu de la nit a la casa dels guardes.

Les sis activitats que FEDA Cultura ha sumat a l’esdeveniment de les Nits d’estiu als museus estan tenint una gran acollida per part del públic, que ha valorat positivament propostes singulars que lliguen la història de la principal infraestructura hidràulica del país a l’entreteniment i la sensibilització, a través de la cultura i la ciència. De fet, la d’aquest dijous té l’aforament complet, informen des de FEDA Cultura.

Les propostes són gratuïtes i estan adaptades a la situació sanitària. A banda de respectar totes les mesures de prevenció i seguretat, s’ha de fer una reserva prèvia obligatòria per garantir l’aforament limitat. Es recomana portar una llanterna i una manta o estoreta per poder seure a terra i gaudir d’aquesta proposta tan singular.

La següent activitat serà el 28 d’agost a les nou de la nit. Com a última proposta d’aquest estiu es podrà gaudir d’una visita teatralitzada al Camí hidroelèctric d’Engolasters per mostrar els costums i la feina dels qui van ser treballadors de FHASA a la casa dels guardes.