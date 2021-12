Aixàs homenatja 'El Voluntariat' al parc Central

Andorra la VellaL'escultura de l'artista Nerea Aixàs en homenatge a la feina dels voluntaris d'Andorra s'exhibeix des d'aquest dilluns a la tarda al parc Central de la capital. L'obra d'art ha estat inaugurada per les autoritats del país, concretament, pel cap de Govern, Xavier Espot, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i les ministres d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, i Cultura i Esports, Judith Pallarés i Sílvia Riva, respectivament, a banda de l'assistència de diversos càrrecs públics, com els cònsols de Sant Julià de Lòria, i de voluntaris que volien formar part de la presentació.

Durant l'acte, Marsol ha posat de manifest la "gran satisfacció" que suposa pel comú d'Andorra la Vella el fet d'acollir l'obra d'art i poder retre homenatge als centenars de voluntaris que han donat un cop de mà a les administracions públiques i les entitats solidàries al llarg de la pandèmia. "Amb la irrupció de la crisi sanitària s'ha notat la necessitat, solidaritat i aportació d'aquest col·lectiu de ciutadans", ha manifestat.

A més, ha indicat que la ubicació de l'escultura 'El Voluntariat', "al pulmó de la capital", és un honor per la corporació i ha recordat que s'estan acabant d'enllestir les obres del nou centre d'art, el qual se cedirà al Govern com a espai permanent d'exposicions, amb la voluntat que el parc Central es converteixi en una galeria a l'aire lliure. "La vocació és que l'indret esdevingui un espai de relaxació, de passeig i d'art on acollir a tots els artistes andorrans", ha dit.

Per la seva banda, durant el discurs inaugural, Espot ha assenyalat la gran tasca duta a terme per aquest col·lectiu no només des de l'esclat de la crisi sanitària, sinó entorn de tots els esdeveniments esportius i socials en les quals han pres part i han ajudat a tirar endavant. Així doncs, ha recordat que quan es va dur a terme el cribratge massiu a la població la cadena estatunidenca CNN es va fer ressò de la iniciativa posant en relleu la tasca feta pels voluntaris. "Si ho recorden no van destacar ni la logística, ni el grau d'innovació, sinó que el desplegament es podia dur a terme gràcies a la col·laboració de 1.500 voluntaris", ha exposat. També ha fet esment als projectes que s'han executat al país per fer front a la pandèmia i prevenir a la població, com la confecció de mascaretes i les xarxes de suport per a la gent gran que es van posar en marxa.

D'aquesta manera, el cap de Govern ha asseverat que el col·lectiu de voluntaris són una peça fonamental de l'engranatge de la societat andorrana i ha manifestat que "era el nostre deure reconèixer la feina del voluntariat, la seva solidaritat, compromís, dedicació i l'esforç sense esperar res a canvi". "La crisi sanitària, social i econòmica causada per la COVID-19 ha fet aflorar més que mai que som una societat solidària i cohesionada, en què l'empatia i la proximitat contribueixen a donar resposta a les necessitats de la població", ha comentat.

La iniciativa per retre homenatge als voluntaris va sorgir per part del Govern per la seva tasca durant la irrupció de la pandèmia, la qual encara desenvolupen actual, i es va materialitzar amb la convocatòria d'un concurs d'idees per dissenyar una escultura que els representés. S'hi van presentar un total de set projectes i el jurat va escollir la guanyadora, Aixàs, amb un premi de 2.000 euros, les artistes Laia Maestre i Emma Regada, amb un premi de 700 i 300 euros, respectivament.