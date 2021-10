Aliança cultural per apropar la figura de Sergi Mas

Sant Julià de LòriaEl ministeri de Cultura i Esports, els comuns de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, Anem Editors, l'Esbart Laurèdia i La Xarranca han unit esforços per a l'organització d'unes jornades participatives que tenen com a objectiu reconèixer la figura de Sergi Mas com artista i apropar-la a les noves generacions. Sota el títol 'Al voltant de Sergi Mas', la iniciativa vol retre homenatge a la seva trajectòria professional, donant la màxima rellevància al reconeixement d'un dels artistes que més ha marcat la cultura andorrana.

En el cas de Sant Julià de Lòria, tal com ha explicat el cònsol major, Josep Majoral, l'acte més significatiu està relacionat amb la inauguració d'una sala de casa comuna que durà el nom de Sergi Mas i l'exposició 'Sergi Mas i el seu entorn'. Es tracta d'un espai de 400 metres quadrats que ocupa la primera i segona planta i que s'inaugura en coincidència amb el 91è aniversari de l'artista.

En la mostra, elaborada pel seu fill Roger Mas, es podrà trobar un centenar de treballs, des de pintures, fins a dibuixos amb ploma, figures de ceràmica, escultures o bibliografia. En aquest sentit, Majoral ha posat en relleu que tots els visitants a l'exposició "tindran el plaer de poder descobrir un tríptic" elaborat per Mas amb la tècnica de l'aquarel·la. "Penso que serà un acte molt emblemàtic per a la parròquia", ha afegit el cònsol.

A més a més, a la vila laurediana també està prevista la celebració d'un espectacle a càrrec de l'Esbart Laurèdia en agraïment a Mas per la seva dedicació durant anys a l'entitat amb aspectes com l'elaboració del vestuari o l'escut i que durà el nom 'Microcosmos, dansant l'imaginari de Sergi Mas'. Tot i les iniciatives impulsades per la corporació, Majoral ha assegurat que "són actes que crec que no estaran a la seva altura a nivell de cultura".

L'aportació del Govern, segons ha detallat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, consistirà en la presentació d'un catàleg amb el qual també col·labora el comú lauredià on el qual quedarà plasmat totes les obres que hi haurà a l'exposició. L'exemplar serà possible gràcies al treball d'Anem Editors i de l'autora de les fotografies Laura Gàlvez. "És un llibre on veurem una mirada diferent del Sergi", ha exposat la ministra.

A banda, des de Cultura també s'impulsarà una iniciativa "que pensàvem que era necessària" com és la creació d'un itinerari per descobrir les peces i obres que Sergi Mas ha fet durant aquests anys i que actualment estan exposades en espais públics i privats visitables. Aquesta mostra itinerant estarà associada amb el portal de museus.ad, i a través d'un codi QR els visitants podran descobrir la història que hi ha al darrere. La voluntat del Govern, a més, és publicitar aquesta nova oferta cultural entre els turistes, però també entre el públic nacional. "Alguna obra ens sorprendrà perquè potser no som conscients que està feta pel Sergi", ha afegit Riva.

Finalment, des de La Xarranca s'han preparat nombrosos esdeveniments. Entre els que més destaquen, segons ha posat en relleu la vocal Mar García, s'ha programat una tertúlia al Centre de congressos d'Andorra la Vella, que tindrà lloc el 16 d'octubre a partir de les 10.30 hores, que té com a finalitat projectar el documental 'Sergi Mas', elaborat pel seu nét Hèctor Mas, i dur a terme una tertúlia posterior amb l'artista, els seus amics i les persones amb qui ha compartit moments i experiències al llarg de la seva trajectòria.

També el 16 d'octubre, però a les 16.30 hores, l'Escola d'Art de Sant Julià acollirà els tallers 'Acosta't a l'art del Sergi', unes petites formacions de diferents tècniques artístiques que ha desenvolupat Sergi Mas en la seva obra cm la ceràmica, el dibuix i la pintura, l'exlibris, la il·lustració o la talla.

Per últim, La Xarranca també vol implicar a la ciutadania. És per això que del 19 al 18 de desembre, a la sala llar de foc de Sant Julià, tindrà lloc una jornada perquè qui vulgui pugui fer la seva obra inspirant-se en Sergi Mas. Posteriorment, els participants tindran uns mesos per desenvolupar els seus treballs per ser exposats del 18 de març al 23 d'abril del 2022 a l'Espai Caldes d'Escaldes-Engordany.