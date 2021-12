Anul·lat el concert de l'Ordino Clàssic d'aquest dissabte

OrdinoOrdino Clàssic ha cancel·lat l'actuació ‘Un concert de conte’ prevista per a aquest dissabte 4 de desembre a causa de la situació actual de la pandèmia. Des de l'organització, el comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà, justifiquen l'anul·lació "per motius de seguretat i responsabilitat vistes les noves mesures excepcionals adoptades pel Govern per frenar els contagis de la Covid-19".

D'aquesta manera, defensen que es vol "preservar la salut del públic, que en aquest concert era majoritàriament infantil, dels artistes i dels organitzadors, vista la situació actual de la pandèmia", i lamenten haver de prendre "aquesta dura decisió". Informen que es retornarà l’import de les entrades, abans de finals de desembre, a tots els espectadors que n’havien adquirit.

L'Ossa d'Ordino es trasllada a dimecres per la previsió de mal temps

Davant la previsió meteorològica prevista per aquest diumenge, en què s'esperen nevades, vent i fred, l'Associació de Cultura Popular d'Ordino i el comú han decidit ajornar la representació de l'Ossa d'Ordino, que estava programada per a diumenge al migdia i traslladar-la al dimecres dia 8 a les 12 hores al Prat de Call.

Cal recordar que la representació arriba amb novetats força destacades. La primera d'elles és la inclusió en l'obra d'una interpretació per part de la canalla que es farà en un acte preliminar i que serveix de prèvia als cinc actes posteriors que protagonitzen els adults. Els nens simulen ser els fills dels dallaires, amb les mateixes virtuts i defectes que els seus pares. Previ a la interpretació de la canalla i a l'inici de l'obra, hi haurà l'aparició d'un nou personatge amb l'escena anomenada 'El despertar de l'Osseta d'Ordino'. Aquesta mateixa escena comptarà amb la música creada expressament per Andreu Ferrer i que serà tocada en directe pels grallers dels Castellers d'Andorra. I la darrera de les novetats és un cant dels dallaires amb la música de les 'Ninetes d'Ordino' però amb lletra adaptada. Els membres de l'associació porten preparant l'actuació des de principis d'octubre.

Com cada any, els diàlegs dels personatges han estat adaptats fent burla de l'actualitat social i política d'Ordino i enguany s'han editat en un llibret que es podrà adquirir després de la representació al preu popular de dos euros.