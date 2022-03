‘Calladitas estáis más guapas’, la proposta teatral pel Dia de la Dona a Encamp, esgota entrades

EncampEncamp consolida un any més la representació teatral com un dels actes commemoratius pel Dia Internacional de la Dona. Enguany, la sala de festes del Complex encampadà ha acollit la comèdia multidisciplinària 'Calladitas estáis más guapas'. L'obra ha esgotat totes les entrades que s'havien posat a la venda i ha tingut molt bona acollida per part del públic, que ha sumat un total de 486 assistents.

La peça teatral està escrita i interpretada per dues dones, Jessika Rojano i Sil de Castro (conegudes pels seus monòlegs televisius), i exposa la particular visió del món que tenen les seves protagonistes. La representació compta amb l'acompanyament de Maria Rosa al piano i aplega cançons còmiques, improvisació, entrevistes i molt 'stand- up comedy'.

'Calladitas estáis más guapas' es va estrenar al festival de la comèdia feminista de Barcelona, que va tenir lloc al cafè-concert El Molino, i des de llavors ha tingut un gran acolliment per part del públic i de la crítica. Tal com manifesten les seves creadores, es tracta d'un espectacle posicionat i irreverent que exposa veritats de forma divertida, fora de convencionalismes i amb reivindicació.