Choy considera que donar l'aval a Grifols és fer una lectura simplista de les Eleccions

OrdinoLa cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, considera que la victòria del partit Demòcrata + Liberals a la parròquia en el marc de les Eleccions Generals del passat 2 d'abril no es pot llegir com un aval a Grifols. Així ho ha manifestat Choy aquest diumenge al matí en unes declaracions durant la cantada de caramelles a la plaça Major. "Jo no faria aquesta lectura simplista. Aquestes eleccions no tenen res a veure amb un referèndum" ha puntualitzat Choy amb relació a la victòria ajustada de DA a la parròquia, que va aconseguir un 57% dels vots.

En aquest sentit, tot i que la mandatària ha reconegut que va guanyar una llista que defensava obertament el projecte del laboratori, a parer seu, l'electorat "no vota només pensant en un tema". "També votes una ideologia del partit, un programa electoral i, per tant, crec que hi ha molts altres elements en joc" ha remarcat Choy.

Pel que fa a la polèmica sobre el pacte electoral entre Liberals i Demòcrates, la cònsol menor d'Ordino, ha avançat que "tot i que les persones implicades han de parlar sobre aquest tema, les reticències no afectaran la coalició que tenim al comú per a res". Segons Choy, doncs, ara toca esperar que avancin les trobades entre les dues formacions. "Ja farem les valoracions pertinents quan hagin acabat les discussions" ha insistit.