Cancel·lat el concert de Texas

Andorra la VellaLes noves regulacions per frenar l'avenç de la Covid al Regne Unit, que entraran en vigor el proper 19 de juliol i obligaran els seus residents a guardar una quarantena quan es retorni al país anglès des d'Espanya o França si no s'han rebut les dues dosis de la vacuna, han portat a l'organització de l'Andorra Mountain Music a cancel·lar el concert de Texas, previst pel proper 24 de juliol. Segons ha explicat aquest dijous en una convocatòria d'urgència el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, fa unes 36 hores el mànager de la formació escocesa va comunicar a l'organització del festival les noves mesures del govern de Boris Johnson, que impossibiliten la seva arribada a Andorra tenint en compte que a partir del dia 25 està previst que el grup iniciï una gira pel Regne Unit.

Tot i això, gràcies a l'esforç d'Andorra Turisme s'ha aconseguit substituir Texas per un altre artista de renom, tot i que no del mateix gènere, com és Dj Snake, un reconegut productor francès orientat al gènere del Trap i Future House nominat en dues ocasions als premis Grammy. En aquest sentit, Budzaku ha reconegut que, actualment, "el mercat és molt limitat", sobretot pels efectes de la pandèmia, i s'ha hagut de buscar una alternativa en només dotze hores.

Per part de l'artista, ha dit, "hem tingut molta sort i predisposició absoluta per actuar a Andorra", ja que és un territori en el qual "li feia il·lusió poder actuar". Malgrat tot, ha manifestat que "sabem que pot ser una decepció per tot el món de Texas, però crec que amb l'experiència que hem tingut dona opció al públic de poder gaudir". El preu de les entrades per Dj Snake, per aquells que no en disposaven d'una de Texas, serà de 39 euros més 4 euros de gestió i es posaran a la venda a partir d'aquest divendres.

Per la seva banda, el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha manifestat que aquelles persones que ho desitgin podran rebre el reemborsament íntegre de les entrades, amb despeses de gestió incloses, que s'haurà de tramitar o bé al web d'Andorra Turisme o a través del punt de venda on cada persona va adquirir el seu passi. Una altra possibilitat és aprofitar l'entrada de Texas per assistir al concert de Dj Snake sense cap complement econòmic addicional. En aquest sentit, cal recordar que l'actuació del grup escocès tenia un preu de 29 euros més despeses. Pel que fa als horaris, es mantenen igual que fins ara, per la qual cosa l'obertura de portes està prevista a les 18 hores i el concert començarà a partir de les 21 hores.

Totes les persones que ja tenien la seva entrada rebran durant els propers dies un missatge informant dels darrers canvis, així com de les possibilitats de les quals disposen. A més, també es comunicaran totes les modificacions als allotjaments turístics que havien comprat entrades i es farà una campanya de comunicació a les xarxes socials i als mitjans en línia.

Finalment, quant a les mesures sanitàries, continuaran sent les mateixes decretades fins ara. Així, tots els assistents hauran de passar obligatòriament per la plaça de Braus d'Andorra la Vella (el divendres de les 18 a les 22 hores i el dissabte de les 9 a les 17 hores) o bé per l'aparcament del Tarter (el dissabte de les 10 a les 20 hores) per sotmetre's al test d'antígens.