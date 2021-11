El Canòlich Music aposta pel talent nacional i la formació a les aules

Sant Julià de Lòria'Confia i enlaira't' és el lema que aquest any abandera la 9a edició del Canòlich Music, el festival de música cristiana que Sant Julià de Lòria acollirà entre els propers 17 i 20 de novembre. Segons ha explicat el rector de la parròquia laurediana, Pepe Chisvert, després d'haver deixat enrere els moments més durs de la pandèmia "volem adreçar un missatge de confiança i optimisme a les noves generacions", per la qual cosa la voluntat de l'activitat és "que sigui una injecció d'il·lusió i esperança" que es transmeti a través de la música.

En aquest sentit, i donant continuïtat a la idea d'implicar els joves, Cesc Sansalvadó, artista que ja forma part de la història del Canòlich Music, visitarà les aules de 3r i 4t d'ESO dels diferents centres educatius del país (17 i 18 de novembre) on oferirà una "activitat sorpresa" relacionada amb el festival. A banda d'aquesta novetat, de cara al dissabte 20 de novembre s'ha previst l'actuació de fins a vuit formacions nacionals que interpretaran tres temes cadascun. "Durant el confinament vam veure que molts artistes del país van fer algun tema musical que anava en la línia del lema d'enguany", ha explicat Chisvert, per la qual cosa es va decidir impulsar un petit festival musical en el qual també prendrà part l'Esbart Laurèdia.

Entrant al detall de la programació, el divendres 19 de novembre s'inaugurarà el Canòlich Music amb una benvinguda i una pregària que tindrà lloc a partir de les 9.30 hores. A les 10.30 hores es durà a terme una activitat per Sant Julià i al migdia hi ha prevista la celebració d'una botifarrada a la plaça de la Germandat. A partir de les 14 hores l'auditori Claror acollirà el concert de Grilex, un jove procedent dels Estats Units que explica la seva experiència de vida a través de la música hip-hop. S'espera que en aquesta sessió hi hagi al voltant d'uns 340 joves de 2n d'ESO.

De cara al dia 20 tots els esdeveniments tindran lloc a partir de la tarda. Així, a les 16 hores s'iniciarà el festival de música amb intèrprets nacionals on prendran el Cor de Rock d'Encamp, Patxi Leiva, Sunset Dreams, Ladis Baró, Guillem Tudó, Zip de Guzmán, Quim Salvat i l'Esbart Laurèdia. A les 18.30 hores s'oferirà un berenar i el festival es clourà a les 19.30 hores amb una Eucaristia amenitzada per Worship.cat i presidida, per primera vegada, pel copríncep episcopal i bisbe d'Urgell Joan-Enric Vives. Precisament, Chisvert ha aprofitat per explicar que durant l'Eucaristia, Vives presentarà la Jornada Mundial de la Joventut, un esdeveniment que el Papa Francesc convoca cada tres anys per agrupar joves de tot el món i que acollirà Lisboa de cara l'any 2023.

De manera paral·lela al festival, tal com ha informat l'organitzador Fito Tugues, enguany també es dona continuïtat al concurs de TikTok després de veure la bona acceptació que va tenir entre els joves durant el 2020. La idea és que els interessats interpretin cançons dels músics participants emprant les etiquetes #conlichmusic21 i #confiaienlairat i transmetent valors cristians.

Al seu torn, la cònsol menor de Sant Julià, Mireia Codina, ha posat en relleu que el Canòlich Music ja és "un projecte consolidat" que ajuda a donar moviment al jovent i promou valors essencials, "i això és un valor afegit que té el festival de música cristiana". El fet d'involucrar aquest any les escoles, a més, també va en la línia d'un dels objectius de la corporació com és esdevenir ciutat universitària i, per tant, "per a nosaltres és doblement important" la seva celebració.