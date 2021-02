Carnaval acabat, Carnestoltes confinat

Andorra la VellaEls comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han posat aquest dimarts al vespre el punt final a un dels Carnavals més atípics que es recorda. Tot i això, no ha faltat el tradicional judici al Carnestoltes que, enguany, s'ha lliurat de la crema, però ha acabat confinat. Tal com es va fer divendres, el grup 'Making Off' ha representat una satírica roda de premsa posterior al consell de ministres, on no hi han faltat personatges com el cap de Govern, Xavier Espot, els ministres Verònica Canals, Joan Martínez Benazet i Jordi Gallardo, i les cònsols de les dues corporacions, Conxita Marsol i Rosa Gili. Durant l'espectacle, s'ha fet broma amb l'acabada d'estrenar passarel·la que enllaça el Centre Històric de la capital amb la plaça del Poble, la piscina dels Serradells i el parc aquàtic de l'estadi comunal, la situació financera del país o els ERTO.

Precisament, Marsol, que s'ha atansat a gaudir de l'espectacle, ha reconegut que "sempre va bé fer una mica d'humor", i el fet d'optar per confinar el Carnestoltes ha contribuït a no generar aglomeracions per evitar contagis. La idea dels dos comuns, segons la cònsol, era "intentar fer alguna cosa" per aquesta celebració per "mantenir l'essència i no perdre la memòria". Per tant, "encara que ho hem fet en petit format, esperem que l'any que ve el puguem fer –el Carnaval– ben sonat". Al seu torn, el conseller de Vida Cultural i Aparcaments del comú d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha indicat que la celebració ha estat "divertida", i s'ha mostrat favorable al to "una mica transgressor" que els artistes ofereixen al públic.

Per a Closa, la col·laboració entre ambdues administracions serveix perquè, dins de les mesures sanitàries corresponents, "la gent gaudeixi una mica". És per això que, tot i la finalització del Carnaval, ha encoratjat la ciutadania a continuar participant en el concurs virtual de disfresses, fins al 21 de febrer, ja que "els premis són interessants i hi ha moltes coses divertides". Per fer-ho, tots els interessats només han d'adreçar-se al web habemuscarnaval.com i seguir els passos que s'indiquen. A banda del concurs, que està rebent una bona acollida, Closa també s'ha felicitat per la participació registrada en l'espectacle infantil organitzat conjuntament entre els dos comuns, que entre els dos dies de celebració ha arribat a 447 persones.