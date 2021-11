Cinema i una proposta familiar, els dos propers concerts de l'Ordino Clàssic

OrdinoEl comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà presenten 'Menú de cine', i 'Un concert de conte', les dues properes cites d'aquesta quarta edició de l'Ordino Clàssic. 'Menú de cine', que es farà a les 12 hores del diumenge 14 de novembre, serà un homenatge al món del cinema i coincidirà amb la Mostra Gastronòmica d'Ordino i 'Un concert de conte' serà la proposta familiar d'aquest festival i se celebrarà el dissabte 4 de desembre a les 18 hores.

Les entrades estan disponibles i es poden adquirir a la pàgina web www.ordinoclassic.ad/entrades i a l'oficina de Turisme d'Ordino, per un preu de 20 euros per a 'Menú de Cine' i de 15 euros pels adults i 5 euros pels infants de 0 a 15 anys per a 'Un concert de conte'.

'Menú de cine' és una segona part del concert 'De pel·lícula!', presentat en la passada edició de l'Ordino Clàssic. Bandes sonores de grans pel·lícules clàssiques continuen sent les grans protagonistes d'aquest concert on, ara, se serveixen com a proposta d'un menú "gastro-cinèfag" molt especial. Acompanyats d'una elegant i amable mestra de sala, els assistents redescobriran cançó a cançó, peça a peça, melodies, compositors i històries que formen part també de la nostra cultura popular.

El concert anirà a càrrec de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, amb Francesc Planella com a concertino director i Mònica Vega com a mestra de sala. Robert Armengol i Dani Guisado s'encarregaran de les percussions i Joan Hernández, de la dramatúrgia i posada en escena. El programa farà un viatge pel cinema amb les bandes sonores de més d'una desena de pel·lícules: Despertar, Star Wars, Missió impossible, Star Trek, James Bond, Indiana Jones, Els venjadors, Pirates del Carib, Psicosi, Somriures i llàgrimes, La Pantera Rosa torna a atacar, Retorn al futur i Mamma Mia.

El concert familiar 'Un concert de conte' és una proposta creada pel dramaturg Juanma Casero, sota la direcció de Joan Hernández, a càrrec del sextet de violoncels de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra: Carolina Bartumeu, Jordi Claret, Gaëtane Dunyslaeger, Manuel Martínez del Fresno, Olga Palou, Mireia Planas. L'Albert Gumí s'encarregarà de la selecció musical i Txell Díaz i Elena Santiago de la companyia Les Molt Il·lustres seran les actrius.

L'Alex i la Charly narraran els secrets i les aventures de la nit més màgica de l'any a través del repertori musical de Preludi de la 'Holberg Suite' i a la gruta del rei de la muntanya de 'Peer Gynt' de Edvard Grieg, marxa d''El trencanous', dansa dels mirlitons d''El trencanous' i 'Trepak' d''El trencanous' de Piotr Ilitx Txaikovski, 'Dues danses romaneses' (núm. 1 i 2) de Béla Bartók, Carillon de L''Arlésienne' de Georges Bizet, Golliwog's Cake walk de 'Childrens corner' de Claude Debussy, 'Pizzicato Polka' de Johann Strauss i Mattachins de la 'Capriol' suite de Peter Warlock.

El concert fusiona la màgia de la música i el teatre per fer descobrir la música clàssica de forma amena i divertida al públic familiar. D'aquesta manera, Ordino Clàssic encara la recta final de la quarta edició, que es tancarà l'1 de gener del 2022, amb el tradicional concert de Cap d'Any. Enguany, després d'una tercera edició molt marcada per la pandèmia de la Covid-19, el certamen vol servir per reivindicar la necessitat de preservar la cultura i de gaudir-la d'una forma segura.