El Circ Raluy presenta el seu espectacle a un nombrós públic durant la Setmana Santa a Andorra

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 7 d'abril de 2012, va ser notícia...

El Circ Raluy va arribar la setmana passada a Andorra, i aquest dijous va oferir el seu primer espectacle que es podrà veure cada dia menys dimarts i dimecres fins el proper diumenge 15 d'abril. A la recta de la Margineda s'han instal·lat els carruatges i la carpa del Circ Raluy, amb els més de 50 actors, pallassos, trapezistes i acròbates, que ofereixen diversió garantida per als més petits i els no tan petits. Segons explica Carlos Raluy, aquesta és la segona visita que fan al Principat, i han decidit venir després que fa quatre anys el seu espectacle obtingués un èxit espectacular al país. Per ara, les primeres funcions estan tenint la mateixa bona acollida.

Les primeres funcions del Circ Raluy a Andorra estan sent tot un èxit, segons el seu propietàri, Carlos Raluy, que assegura que 'el públic és molt entusiasta' i que l'espectacle està agradant molt 'i ens feliciten per la funció'. Amb una capacitat d'entre 700 i 800 espectadors, la carpa del circ acostuma a estar plena, segons Raluy, i aquestes són les previsions que té per als propers dies, ja que encara estaran a Andorra fins el diumenge 15 d'abril.

Durant l'espectacle, els més de 50 treballadors ofereixen actuacions d'acrobàcia, pallassos, llits elàstics i trapezistes, 'a l'estil dels anys 30 o 40, conservant la tradició de tota la vida'. No hi ha un espectacle estrella, el secret de l'èxit recau en què 'som tot un conjunt, una família, amb un gran nombre de números que evolucionen ràpid, sense pauses'.

Animals no n'hi ha, segons Raluy aquest és un circ més artístic i la seva especialitat no són els animals, sinó que prefereixen evitar usar-los en números per no fer-los mal. El més semblant a un animal és l'ós panda mecànic i electrònic, que tot i que té un aspecte real no ho és.

La primera visita del circ a Andorra va ser fa quatre anys, quan van ser convidats per participar en la celebració de la Diada de la Constitució, i Raluy assegura que van quedar encantats amb el país i amb l'entusiasme del públic. Ara es plantegen incloure Andorra dins el seu recorregut habitual, i així poder visitar el Principat un cop a l'any, portant sempre un espectacle nou que animi el públic a tornar-hi.

Abans d'això, però, tenen pendent el seu debut a la Isla de la Reunión, a l'est de Madagascar, on actuaran per primera vegada de juny a setembre. Després, però, retornaran a la seva ruta habitual, passant per Barcelona, Tarragona, Lleida, Reus, Girona, Sant Cugat, Cerdanyola, Saragossa, Igualada i la Costa Catalana, sempre sense estar-se quiets durant més d'un mes i mig. I és que segons Raluy, si la crisi no ha afectat a algun sector, aquest són els circs. Assegura que 'la gent té ganes d'oci i de deixar de sentir notícies dolentes, així que al circ hi van igualment'.