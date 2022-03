'De colors i estacions', una exposició que mostra l'evolució de l'artista Mònica Armengol

OrdinoTret de sortida a l'exposició 'De colors i estacions' de l'artista ordinenca Mònica Armengol. Des d'aquest dimarts a les 18 hores, les més de trenta obres es poden observar a L'Estudi fins al pròxim 5 d'abril en els horaris de l'edifici sociocultural, de dilluns a divendres entre les 9 i les 20 hores i els dissabtes de les 9 a les 13 hores. L'exposició és una recopilació de tots els treballs que l'artista ha anat fent durant els anys, i "marca una l'evolució de l'estil i de la tècnica", ha comentat Armengol. De fet, ha explicat que les seves primeres obres eren fetes amb 'patchwork' i que treballava molt amb teixits. Després "he anat evolucionant cap al tridimensional, que ho mostro amb il·lustracions i alguns gravats" per retornar a treballar el paper, ha indicat.

Tot i les diferents tècniques i èpoques, Armengol ha puntualitzat que el fil de conductor de totes és la dualitat. "Busco la confrontació entre una part molt impulsiva, expressiva, visceral i caòtica" amb una altra part "ordenada, metòdica i quadriculada", ha especificat. Entre les diferents tècniques, a banda de 'patchwork', també hi ha gravats, aquarel·les, tècniques mixtes i collages pictòrics sobre paper.

Pel que fa a la inspiració, Armengol ha explicat que en uns inicis era principalment l'informalisme i l'impressionisme abstracte, per després decantar-se cap a la figura de la dona. "En una fase vaig estar treballant molt amb les formes corbes a través de la costura i buscava la creació d'una silueta femenina suggerida", ha indicat. D'altra banda, les muntanyes també han estat una font d'inspiració, ja que quan viatja sempre pren apunts amb aquarel·les i després "els plasmo en collage sobre el paper".

'De colors i estacions' és la primera exposició individual de l'artista a Ordino, i quan des de La Capsa, Espais de Creació, se li va proposar de fer-la, no va poder dir que no, ha indicat Armengol. "Vaig treballar a l'escola i a més també vaig ser alumna" i, per tant, "no vaig poder dir que no perquè era una proposta que em tocava molt de prop", ha afegit.