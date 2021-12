Una crítica al paisatge, la nova exposició amateur del Museu Carmen Thyssen

Escaldes-EngordanyMostrar el paisatge del segle XXI amb les múltiples agressions que ha patit tant per la contaminació, per la construcció o per les deixalles, és l'objectiu de l'exposició 'Paisatge en risc' que han fet els alumnes de l'Escola d'art del comú d'Andorra la Vella. Des d'aquest dijous, les 40 obres de l'exposició es poden trobar al vestíbul del Museu Carmen Thyssen Andorra, i és la segona vegada que des del museu i des de l'escola uneixen sinergies per fer una exposició. De fet, la cap de l'Escola d'art, Neus Mola, ha explicat que el punt de partida va ser l'exposició 'Talents amb denominació d'origen: de Rigalt a Puigdengolas' que es troba al museu fins al proper 9 de gener, el mateix dia que clourà l'exposició dels alumnes de l'escola.

Mola ha detallat que les obres de l'exposició 'Talents amb denominació d'origen: de Rigalt a Puigdengolas' són d'artistes de finals del segle XIX i inicis del XX i "representen uns paisatges molt idealistes i molt bucòlics on la natura està totalment ufanosa". En canvi, el plantejament que van fer des de l'escola va ser "justament contraposar-nos amb aquest paisatge tan idealista" per representar l'actual, amb les diferents agressions que "estan malmetent el nostre medi ambient i que estan posant el nostre paisatge en risc", ha declarat. Per tant, un dels motius d'aquesta exposició és commoure les consciències i provocar un canvi a la societat.

Des de l'escola van començar a treballar en l'exposició al setembre i durant aquests poc més de dos mesos, han fet un total de 40 peces amb diferents disciplines artístiques com fotografia, pintura, gravat, joieria o escultura. A més, en l'exposició també hi ha nou obres fetes pels alumnes del curs jove que tenen entre 13 i 16 anys, i que mostren la seva preocupació davant la degradació de la natura.

Mola també ha remarcat la motivació extra que ha suposat pels alumnes poder exposar al museu, ja que és un referent cultural per a ells. A banda, la cap de l'escola ha destacat que el fet de treballar tots el mateix tema, els ha engrescat per veure com cadascú, d'una manera diferent, representa la seva crítica personal sobre el paisatge. En aquest sentit, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat la importància d'aquest treball conjunt entre el museu i l'escola i ha emfasitzat la gran tasca de l'escola.

En la presentació, també ha pres part la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, qui ha comentat les dues visions paisatgístiques que es podran trobar al museu. Finalment, la cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, Teresa Areny, ha volgut ressaltar aquesta doble exposició que durant més d'un mes es trobarà al museu amb "una mirada professional dins de la sala" i amb les obres amateurs al vestíbul. De fet, ha manifestat que volen que el museu esdevingui "un espai dinàmic on tothom tingui cabuda, des d'un artista amateur fins a un professional".