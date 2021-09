El valor dels objectes antics

Sant Julià de LòriaLa Carmen de Cal Terrissaire mostra amb orgull les antigues peces de ceràmica (algunes d'elles tenen dos-cents anys) que s'exposen a l'aparador del comerç Isidre Planes de Sant Julià de Lòria. Assegura que fins fa quatre dies, les tenia oblidades en un bagul, plenes de pols, i sense donar-los la importància que es mereixien. "Només les que més m'agraden les havia posat sobre una lleixa i la resta estaven guardades, així que em fa molta il·lusió veure-les al carrer, perquè tothom que passi per aquí les vegi i les valori", comenta cofoia davant els micròfons de la premsa. La Carmen és una de les ciutadanes de la parròquia laurediana que ha ajudat a fer realitat les Jornades europees del Patrimoni, que en aquesta edició, fa valdre antics objectes del Principat i els exposa als aparadors dels comerços. A Sant Julià han participat trenta-dues botigues (en total, al país, cent vint), des de farmàcies a sabateries, sent les Jornades europees del patrimoni més participatives de la seva història.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha remarcat que les jornades són "una de les ocasions més importants que tenim per poder fer accessible aquest patrimoni a la població" i ha afegit que "els objectes que s'han aportat dialoguen amb un sector molt important a Andorra que és el comerç, i que ens fan recordar com era el nostre passat a través de la mirada de la gent d'avui". Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, a més d'agrair la col·laboració del ministeri per recopilar els objectes, ha recordat que la seva parròquia és la més participativa de les jornades pel nombre de botigues que s'han sumat a la iniciativa i ha afirmat que "el projecte és especial per a nosaltres perquè va en sintonia amb la voluntat de la parròquia de convertir-se en un referent en l'artesania i dona força a la candidatura que hem entrat a la Unesco per ser 'ciutat creativa'.

La mostra etnològica arreu del país es pot veure des d'aquest dissabte 18 de setembre i fins al cap de setmana següent. Des de l'any 1996 Andorra participa en les Jornades europees del patrimoni, que se celebren des de fa trenta-vuit anys i són un dels esdeveniments anyals més importants arreu d'Europa, i tenen lloc el tercer cap de setmana del mes de setembre. És un esdeveniment que aplega milions de persones que visiten un nombre considerable de monuments i de llocs històrics, siguin públics o privats, els quals estan tancats habitualment i obren les portes al públic per a aquesta ocasió. Aquesta iniciativa conjunta del Consell d'Europa i de la Unió Europea aplega els cinquanta estats part del Conveni cultural europeu, els quals participen activament en les Jornades.